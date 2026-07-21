تمرين الخنصر ينتشر على تيك توك.. هل يحمي الدماغ من الخرف؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي تمرين يُعرف باسم "وقت الخنصر"، حيث يزعم البعض أنه يساعد على تقليل خطر التدهور المعرفي والوقاية من الزهايمر، ما دفع خبراء الأعصاب إلى توضيح مدى صحة هذه الادعاءات.



ويعتمد التمرين على وضع اليدين أمام الجسم وتشبيك بعض الأصابع، ثم تحريك الخنصرين بشكل متكرر لبضع ثوانٍ يوميًا. وأوضح خبراء أن تمارين الأصابع الدقيقة قد تحفّز مناطق في الدماغ وتعزز المرونة العصبية، خاصة لدى كبار السن.



لكن الأطباء أكدوا أن تمرين "وقت الخنصر" تحديدًا لم يُدرس علميًا بعد، ولا توجد أدلة تثبت قدرته على الوقاية من الزهايمر. وأشاروا إلى أن الفائدة لا ترتبط بحركة معينة، بل بالأنشطة التي تتطلب التعلم والتنسيق والتحدي الذهني، مثل العزف، والحرف اليدوية، والقراءة، والألعاب الذهنية.



وأكد الخبراء أن الحفاظ على نشاط الدماغ من خلال التنوع في الأنشطة العقلية والجسدية قد يساعد في دعم صحة الدماغ وتقليل احتمالات التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

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