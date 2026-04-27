تمرين بسيط أثناء الجلوس قد يساعد في ضبط سكر الدم بعد الأكل

الوكيل الإخباري- أفاد موقع Verywell Health بأن الارتفاع المؤقت في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام يُعد أمراً طبيعياً، إلا أن بعض الخطوات البسيطة قد تساهم في الحد من التقلبات الحادة، من بينها تمرين يمكن أداؤه دون مغادرة المكان، يُعرف باسم soleus push-ups أو رفع ربلة الساق أثناء الجلوس.





ويستهدف هذا التمرين عضلة النعلية في الساق، التي تتميز بقدرتها على استخدام الغلوكوز الموجود في مجرى الدم بكفاءة، ما يجعلها مفيدة في دعم استقرار مستويات السكر بعد الوجبات.



وأشار التقرير إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن قطع فترات الجلوس الطويلة عبر أداء هذا التمرين لمدة 3 دقائق كل 30 دقيقة، قد يساهم في خفض استجابة الإنسولين بنسبة تصل إلى 26%.



كما بينت الدراسة أن هذا التمرين، إلى جانب أنشطة خفيفة مثل تمارين التمدد، يمكن أن يحسّن تنظيم الغلوكوز، ويعزز حساسية الإنسولين، ويدعم صحة الأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة التمارين التقليدية.



ونقل التقرير عن اختصاصية العلاج الفيزيائي آشلي كاتزنباك أن هذه النتائج تُعد لافتة، إذ كان الاعتقاد السائد سابقاً أن المشي ضروري لضبط سكر الدم بعد الأكل، إلا أن هذا التمرين البسيط أظهر فعالية ملحوظة حتى أثناء الجلوس.



كما استعرض التقرير نتائج دراسة أخرى، أظهرت أن ممارسة هذا التمرين لفترات متقطعة بعد تناول مشروب غني بالغلوكوز ساهمت في تقليل ارتفاع مستويات السكر بنحو 52% مقارنة بالجلوس دون حركة، مع تحسن تدريجي في النتائج بمرور الوقت.





