تمرين "يخفّض" ضغط الدم كما الأدوية

هذه التمارين تعتمد على شد العضلات في وضع ثابت لمدة دقيقة أو دقيقتين، ما يُحفز توسع الأوعية الدموية ويُحسن تدفق الدم بعد التمرين.
وأظهرت مراجعة شملت 270 دراسة أن هذا النوع من التمارين يمكنه خفض الضغط الانقباضي بمقدار 8.24 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لبعض الأدوية.
وينصح بممارستها 12 دقيقة فقط، 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة، خاصة لمن لا يستجيبون جيدًا للتمارين التقليدية.
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