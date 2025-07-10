تمرين "يخفّض" ضغط الدم كما الأدوية

الوكيل الإخباري- يؤثر ارتفاع ضغط الدم على أكثر من 1.28 مليار شخص حول العالم، لكن دراسة حديثة كشفت أن تمارين متساوية القياس مثل "جلوس الحائط" (Wall Sit) أو "البلانك"، قد تكون أكثر فعالية من التمارين الهوائية في خفض ضغط الدم.

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هذه التمارين تعتمد على شد العضلات في وضع ثابت لمدة دقيقة أو دقيقتين، ما يُحفز توسع الأوعية الدموية ويُحسن تدفق الدم بعد التمرين.



وأظهرت مراجعة شملت 270 دراسة أن هذا النوع من التمارين يمكنه خفض الضغط الانقباضي بمقدار 8.24 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لبعض الأدوية.



وينصح بممارستها 12 دقيقة فقط، 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة، خاصة لمن لا يستجيبون جيدًا للتمارين التقليدية.