الأربعاء 2026-07-08 05:30 م

تناول الأفوكادو لفترة طويلة.. تأثيرات صحية قد تفاجئك

sad
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 02:35 م
الوكيل الإخباري-   يُعد الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة الجسم.اضافة اعلان


ويساهم تناول الأفوكادو باعتدال في تحسين صحة الأمعاء بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف، كما قد يساعد في التحكم بالوزن وتقليل الدهون الحشوية، خاصة لدى النساء.

كما يدعم الأفوكادو صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين وظائف الدماغ والحماية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

وينصح الخبراء بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن، مع تجنب الإفراط فيه بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.
 
 


gnews

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