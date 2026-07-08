تناول الأفوكادو لفترة طويلة.. تأثيرات صحية قد تفاجئك

ويساهم تناول الأفوكادو باعتدال في تحسين صحة الأمعاء بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف، كما قد يساعد في التحكم بالوزن وتقليل الدهون الحشوية، خاصة لدى النساء.
كما يدعم الأفوكادو صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين وظائف الدماغ والحماية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.
وينصح الخبراء بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن، مع تجنب الإفراط فيه بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.
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