تناول الجزر كل يوم- ماذا يفعل بالجسم؟

هل تناول الجزر كل يوم مفيد للجسم؟ تناول الجزر كل يوم يقدم للجسم الفوائد التالية:
1- تحسين الهضم
يتميز الجزر بمحتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم والحد من الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الانتفاخ والإمساك.
2- تعزيز صحة العين
يلعب الجزر دورًا كبيرًا في تعزيز صحة العين، لاحتوائه على مادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، الذي يساهم في تقوية النظر وتقليل خطر الإصابة بالعمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
3- فقدان الوزن
يساعد الجزر على فقدان الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافه الغذائية على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، مما يقلل من تناول الطعام على مدار اليوم.
4- تحسين صحة القلب
يقلل الجزر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم كم جزرة مسموح بتناولها في اليوم؟ ينصح بتناول جزرة أو جزرتين يوميًا، لأن الإفراط فيه قد يسبب الكاروتينيميا، وهي حالة يتحول فيها لون البشرة إلى البرتقالي قليلًا، نتيجة لارتفاع مادة الكاروتين بالجسم.
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