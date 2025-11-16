تناول الطعام ليلا؟.. إليك الطريقة الصحية

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا لاديغينا، أخصائية أمراض الباطنة، إلى أنه لا يوجد أساس علمي للفكرة القائلة بأن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء يضر بالصحة.



ووفقا للطبيبة، القاعدة الأساسية هي تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

وتوضح:"يمكن، بل يجب تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء، لكن لتطبيع عملية الهضم، يُنصح بتناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل. هذا مهم. ومع ذلك، لا يوجد جسدان متماثلان، لذلك غالبا ما تكون التوصيات الغذائية فردية."



وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز قد يستيقظون ليلا بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، ولذلك يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل النوم، مثل بيضة أو بيضتين مسلوقتين، أو حفنة من المكسرات. كما يمكن للأمهات المرضعات تناول وجبة خفيفة ليلا للحفاظ على جودة الحليب ونوم الطفل الهادئ.



وبالنسبة للصيام المتقطع، تقول الدكتورة لاديغينا إنه قد يكون مفيدا لبعض الأشخاص فوق سن الأربعين، شريطة عدم وجود موانع صحية. وتؤكد أهمية مراعاة الاحتياجات الفردية، حيث أن فترات الصيام الطويلة قد تكون خطيرة على المصابين بـ متلازمة غيلبرت، أو داء السكري من النوع الأول، أو بعد استئصال المرارة.



وتضيف الطبيبة أن العشاء المثالي قبل النوم بثلاث ساعات يجب أن يكون غنيا بالبروتين، مع الكربوهيدرات على شكل خضروات غير نشوية. ومن الأمثلة على ذلك: قطعة سمك مع سلطة خضراء، أو قطعة لحم أبيض مع خضروات مطهية، على ألا تتجاوز الحصة 350 غراما حسب سعة المعدة.



كما توصي الطبيبة بـ المشي بعد تناول الحلويات أو الوجبات السريعة، لمنع تخزين الطاقة الناتجة عن الغلوكوز على شكل دهون.