تناول الكاكا يؤثر على الضغط - حقيقة أم خرافة؟

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الوكيل الإخباري- تتميز الكاكا بغناها بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، والتي تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة القلب والشرايين، ومن أبرز تأثيراتها هو تأثيرها على مستويات ضغط الدم. اضافة اعلان





هل الكاكا تؤثر على مستويات ضغط الدم

تحتوي الكاكا على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم، والذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في تقليل الضغط على جدران الشرايين، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وتناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الكاكا، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يُعد من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



إلى جانب البوتاسيوم، تحتوي فاكهة الكاكا على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تلعب دورًا في حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الالتهابات أو الأكسدة، وهذه المركبات تسهم في تعزيز مرونة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي.



وتتميز الكاكا بأنها منخفضة الصوديوم، وهو ما يعد أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث إن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يرفع مستويات الضغط بشكل كبير.



في المجمل، إدراج فاكهة الكاكا في النظام الغذائي قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يسعون إلى السيطرة على ضغط الدم أو الوقاية من ارتفاعه، وذلك بفضل ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.





