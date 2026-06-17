تناول حبتين يوميًا قد يغيّر صحة أمعائك

الوكيل الإخباري- يُعد الكيوي من الفواكه المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن يساعد تناول حبتين من الكيوي الأخضر يوميًا في تحسين حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك بفضل محتواه من الألياف والسوائل.

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كما يحتوي الكيوي على إنزيم "أكتينيدين" الذي يدعم عملية الهضم ويساعد على تليين البراز وتحسين مرور الطعام داخل الأمعاء.



وأظهرت دراسة حديثة أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة 4 أسابيع ساهم في زيادة عدد مرات التبرز وتحسين الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون الإمساك أو متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك، دون آثار جانبية ملحوظة.