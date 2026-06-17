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تناول حبتين يوميًا قد يغيّر صحة أمعائك

قعسء
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الكيوي من الفواكه المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن يساعد تناول حبتين من الكيوي الأخضر يوميًا في تحسين حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك بفضل محتواه من الألياف والسوائل.

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كما يحتوي الكيوي على إنزيم "أكتينيدين" الذي يدعم عملية الهضم ويساعد على تليين البراز وتحسين مرور الطعام داخل الأمعاء.


وأظهرت دراسة حديثة أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة 4 أسابيع ساهم في زيادة عدد مرات التبرز وتحسين الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون الإمساك أو متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك، دون آثار جانبية ملحوظة.


ويؤكد خبراء التغذية أن الكيوي يُعد خيارًا غذائيًا بسيطًا وفعالًا لدعم صحة الجهاز الهضمي عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

 

 

 
 


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