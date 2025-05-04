تنفس بسهولة.. 5 طرق طبيعية لتنظيف الأنف

طرق طبيعية لتنظيف الأنف والتخلص من الاحتقان:
يُعد استخدام غسول الأنف من الوسائل الفعالة في إزالة المخاط، البكتيريا، ومسببات الحساسية، مما يُساهم في فتح الممرات الهوائية وتحسين التنفس.
شم البصل
يُعرف البصل بخصائصه المحفزة لإفراز السوائل التي تساعد في تنظيف الأنف. ويكفي تقطيع بصلة طازجة واستنشاق رائحتها لتحفيز الأنف على التخلص من الانسداد.
استنشاق البخار
يساعد البخار على ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. يُنصح بغلي 3 أكواب من الماء واستنشاق البخار الناتج منها مع تغطية الرأس بمنشفة لضمان تركيز البخار في الوجه.
نفث الأنف برفق
إخراج المخاط بلطف يساعد على تنظيف الأنف دون التسبب بضرر. ويُفضل فتح الفم أثناء النفث لتقليل الضغط، مع استخدام منديل نظيف.
يُعد وعاء نيتي من الأدوات التقليدية الفعالة في تنظيف الأنف. يتم استخدامه عبر محلول ملحي دافئ يُمرر من فتحة أنف إلى أخرى، مما يساعد على طرد المخاط والجراثيم وتنقية الجيوب الأنفية.
وتُعد هذه الطرق خيارات آمنة وطبيعية يُمكن اعتمادها في المنزل، خاصة خلال موسم الحساسية أو الإصابة بنزلات البرد، للمساعدة في تخفيف الاحتقان وتحسين جودة التنفس.
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