توقيت الإفطار.. هل يؤثر فعلاً في صحتك؟

الوكيل الإخباري- أكد خبراء التغذية أن الاعتقاد بضرورة تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ لا يستند إلى دليل علمي قاطع، موضحين أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر.



وأشار الخبراء إلى أن توقيت الإفطار أقل أهمية من جودة الوجبة وقيمتها الغذائية، وأن الأفضل هو الاستجابة لإشارات الجوع الطبيعية.

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