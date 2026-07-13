توقيت الإفطار.. هل يؤثر فعلاً في صحتك؟

وأشار الخبراء إلى أن توقيت الإفطار أقل أهمية من جودة الوجبة وقيمتها الغذائية، وأن الأفضل هو الاستجابة لإشارات الجوع الطبيعية.
وشددوا على أهمية احتواء الإفطار على البروتين والحبوب الكاملة والفواكه أو الخضراوات والدهون الصحية، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات التي تسبب انخفاض الطاقة لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
ما هو تسلّخ الأورطي؟ أعراض مفاجئة تستدعي التدخل السريع
-
دراسة تكشف دوراً محتملاً لـ"الفطر السحري" في علاج فقدان الشهية
-
هل تمنع مزيلات العرق وظيفة مهمة للجسم؟
-
دراسة تكشف علاقة مفاجئة بين هرمون السعادة وصحة القلب
-
5 أخطاء شائعة في الصيف تضر بصحة العين
-
ليست القهوة.. رائحة أخرى قد تمنحك دفعة أثناء الرياضة
-
السكر في الحمل.. دراسة تكشف أثره على صحة الأطفال النفسية
-
وصفات "الديتوكس" تحت المجهر.. ماذا يقول الأطباء؟