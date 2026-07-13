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توقيت الإفطار.. هل يؤثر فعلاً في صحتك؟

ثيق
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   أكد خبراء التغذية أن الاعتقاد بضرورة تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ لا يستند إلى دليل علمي قاطع، موضحين أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر.

وأشار الخبراء إلى أن توقيت الإفطار أقل أهمية من جودة الوجبة وقيمتها الغذائية، وأن الأفضل هو الاستجابة لإشارات الجوع الطبيعية.

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ومع ذلك، يُنصح بعض الفئات مثل مرضى السكري والأطفال والرياضيين بعدم تأخير الإفطار للحفاظ على الطاقة واستقرار مستوى السكر في الدم.

وشددوا على أهمية احتواء الإفطار على البروتين والحبوب الكاملة والفواكه أو الخضراوات والدهون الصحية، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات التي تسبب انخفاض الطاقة لاحقاً.

 
 


gnews

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