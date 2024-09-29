توقيت تناول وجباتك.. كيف يؤثر على صحتك؟

12:48 م

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الوكيل الإخباري- في حياتنا المزدحمة، نبدأ يومنا عادة بوجبة خفيفة ونستهلك أكبر وجبة في المساء، لكن آليات الجسم الفسيولوجية قد لا تتوافق مع هذا النمط، ويعتمد إيقاع الجسم اليومي، وهو دورة تستمر 24 ساعة، على التغذية السليمة، خاصة في الصباح، وتلعب وجبة الإفطار المثالية دورًا مهمًا في دعم صحتنا، زيادة معدل حرق السعرات الحرارية. اضافة اعلان





عندما نتناول الطعام، يتبع الجسم إيقاعًا يوميًا محكومًا بساعة داخل الدماغ تُعرف بالساعة البيولوجية، والتي تتأثر بدورة الضوء والظلام، هذه الساعة تساعد الجسم في تنظيم الإنتاج الطبيعي لجزيئات أساسية في أوقات معينة، مثل الكورتيزول في الصباح والميلاتونين، هرمون النوم، في الليل، فالتمثيل الغذائي، الهضم، وإنتاج الهرمونات من بين الوظائف التي تتحكم فيها هذه الساعة البيولوجية.



ويؤثر توقيت تناول الطعام بشكل كبير على صحتنا العامة والتمثيل الغذائي، لذلك، فمن المهم مواءمة أوقات الوجبات مع الإيقاعات البيولوجية الطبيعية لتحسين التغذية وتحقيق نتائج صحية أفضل، وهو ما يعرف بالتغذية الزمنية.



فوائد التغذية الصباحية

1- زيادة معدل الحرق

تناول الطعام في الصباح، عندما يكون الجسم في نشاط أيضي مرتفع، يعزز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، فتناول وجبة الإفطار يوميًا يحسن صحة القلب والتمثيل الغذائي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.



2- التحكم في الوزن

تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يساعد على مزامنة الوجبات مع أوقات النشاط الأيضي الأعلى، مما يساهم في الحفاظ على الوزن بفضل التمثيل الغذائي المرتفع واستهلاك سعرات حرارية أقل.



3- تحسين مستويات السكر في الدم

تحديد مواعيد ثابتة لتناول الطعام يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما يكون مفيدًا لمرضى السكري ومن هم في خطر الإصابة بالمرض.



4- تحسين الهضم

الجهاز الهضمي يمتلك إيقاعاته الخاصة لإنتاج الإنزيمات الهاضمة وامتصاص العناصر الغذائية، تناول الطعام في الأوقات التي تتزامن مع ذروة الهضم يساعد في تحسين الأداء العام للجهاز الهضمي.



نصائح لدمج التغذية السليمة في الروتين اليومي

1- الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات

تناول الطعام في أوقات محددة يوميًا يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين العمليات الأيضية.



2- الاهتمام بوجبة الإفطار

تناول إفطار غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة يعزز من النشاط الصباحي ويتماشى مع ذروة التمثيل الغذائي.



3- توازن الوجبات

احرص على تضمين البروتينات، الدهون الصحية، والكربوهيدرات في وجباتك اليومية لدعم مستويات الطاقة وصحة القلب والوظائف الإدراكية.



4- زيادة تناول الألياف

إضافة الألياف إلى وجباتك الصباحية يساهم في تحسين عملية الهضم والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.



4- تجنب الأكل ليلاً

تقليل تناول الطعام في ساعات المساء يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويساعد في الحفاظ على الوزن.



5- ممارسة الأكل بوعي

تناول الطعام ببطء وبدون تشتيت مثل استخدام الهواتف يساعدك على الشعور بالشبع والتحكم في كمية الطعام المستهلكة.