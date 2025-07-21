ثورة في زراعة الأعضاء.. إعادة تشغيل قلب متبرع به خارج جسم الإنسان!

الوكيل الإخباري- أعاد الأطباء إحياء قلب متوقف لطفل حديث الولادة مباشرة قبل عملية زراعته.



توصل الجراحون إلى طريقتين جديدتين لإحياء أعضاء المتبرعين بعد الوفاة. تم اختبار هاتين الطريقتين على عدد محدود من المرضى، لكنهما تفتحان آفاقا واعدة في مجال زراعة الأعضاء للأطفال، مع إمكانية تجنب المعضلات الأخلاقية التي تواجه الممارسات الطبية الحالية.

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واحدة من الطريقتين تتضمن استخراج قلب رضيع متوفى، ثم إعادة تشغيله، وزراعته لطفل آخر محتاج إلى قلب. ويسهم هذا النهج في زيادة عدد القلوب المتاحة للتبرع للأطفال، مما ينقذ حياة العديد من الرضع الذين ينتظرون الجراحة لسنوات طويلة.



استخدم العلماء في الطريقة الثانية تجميد عضو متبرع به من شخص بالغ فور التأكد من وفاته، وتمت زراعته لاحقا بنجاح لمريض آخر. ويؤكد مؤلفو الدراسة أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق على الأطفال أيضا.



خضع كلا الأسلوبين لاختبارات سريرية أثبتت فعاليتهما وسلامتهما.



عادة، تُؤخذ قلوب المتبرعين من أشخاص أعلن عن موتهم دماغيا، بينما لا تزال قلوبهم تنبض، لكن هذا المصدر لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على الأعضاء.



وفي بعض الحالات، يؤخذ القلب من متبرعين أعلن عن وفاتهم بعد توقف القلب لعدة دقائق، خصوصا حين تقرر العائلة فصل الشخص عن أجهزة دعم الحياة.



ولتكون هذه القلوب صالحة للزرع، يلجأ الجراحون إلى أحد خيارين: إما إزالة العضو وإعادة تشغيله على جهاز خاص خارج الجسم، أو جعل القلب ينبض مرة أخرى داخل جسم المتبرع نفسه. الخيار الأول مكلف وغير مناسب للمتبرعين الذين يقل وزنهم عن 40 كجم، مثل الرضع والأطفال، بينما يُطبق الخيار الثاني نادرا بسبب معضلات أخلاقية.



تكمن المشكلة الأخلاقية الرئيسية في أن إعادة تشغيل القلب داخل جسم المتبرع قد تستلزم تعديل سبب الوفاة المُسجل من توقف الدورة الدموية إلى الموت الدماغي. كما توجد مخاوف من احتمالية تدفق الدم إلى الدماغ، رغم إمكانية استخدام مشابك لمنع ذلك.



لتجنب هذه الإشكاليات، طوّر جراح القلب للأطفال جوزيف توريك من جامعة "ديوك" في كارولينا الشمالية وزملاؤه نظاما لإعادة تشغيل قلوب الأطفال خارج الجسم. تعتمد هذه الطريقة على ضخ دم مؤكسج إلى القلب عبر أنبوب متصل بالشريان الأورطي، حيث يُعاد توجيه الدم عبر فتحة في البطين الأيسر إلى كيس خاص لإعادة تأكسجه قبل ضخه مرة أخرى إلى القلب.

RT