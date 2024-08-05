جرثومة المعدة- هل هي معدية؟

الوكيل الإخباري- تعتبر جرثومة المعدة من الحالات المرضية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتهدد عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة للأشخاص الذين تصيبهم.

هل تنتقل جرثومة المعدة عن طريق العدوى؟

الملوية البوابية قد تنتشر عن طريق اللعاب أو الطعام أو الماء الملوث، حيث أن البكتيريا المسببة لها "هيليكوباكتر بيلوري"، هي نوع شائع جدًا ومعدي من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي، وعادة، تدخل البكتيريا الفم وتشق طريقها إلى الجهاز الهضمي.



وقد تعيش الجراثيم في اللعاب، وهذا يعني أن الشخص المصاب بالعدوى يمكن أن ينقلها عن طريق التقبيل أو ممارسة العلاقة الزوجية، أو من خلال العدوى عن طريق التلوث البرازي للطعام أو مياه الشرب.

على الرغم من أن عدوى الملوية البوابية عادة ما تكون غير ضارة، إلا أنها مسؤولة عن معظم قرح المعدة والجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل سرطان المعدة.

أعراض جرثومة المعدة

معظم الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة لا تظهر عليهم أعراض، وبشكل عام يمكن أن تشمل العلامات المرضية ما يلي:

- آلام في البطن تكون أكثر حدة عند الشعور بالجوع.

- آلام في المعدة أو حرقان في الأمعاء.

- الغثيان.

- انخفاض الشهية.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- الغازات.

- الانتفاخ.



إذا لم تهدأ آلام البطن أو إذا كانت مصحوبة ببراز أسود أو قطراني أو قيء أسود، يجب على الشخص المصاب استشارة الطبيب المختص على الفور.

ويجب العلم بأن صعوبة البلع تعتبر أيضًا علامة مرضية على تفاقم عدوى الملوية البوابية "جرثومة المعدة".