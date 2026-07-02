حاسة الشم تكشف أمراضًا قبل ظهور أعراضها

وأشارت الدراسات إلى أن نحو 22% من الأشخاص يعانون أحد اضطرابات حاسة الشم، فيما ازداد الاهتمام بهذا المجال بعد جائحة «كوفيد-19»، التي تسببت بفقدان حاسة الشم لدى عدد كبير من المصابين.
وأكدت الدكتورة الأمريكية زارا باتيل، المتخصصة في اضطرابات الشم والتذوق، أن التغيرات في الجهاز العصبي المركزي قد تظهر أولًا على شكل اضطرابات في حاسة الشم، لافتة إلى أن الباحثين ربطوا هذه الاضطرابات بنحو 139 مرضًا، من بينها الاكتئاب والفصام واضطراب طيف التوحد.
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