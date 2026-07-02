الخميس 2026-07-02 03:24 م

حاسة الشم تكشف أمراضًا قبل ظهور أعراضها

صيث
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسات حديثة أن فقدان حاسة الشم قد يكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بأمراض عصبية ونفسية، مثل مرض باركنسون والزهايمر والخرف المصاحب لأجسام ليوي، إذ قد تظهر اضطرابات الشم قبل الأعراض الأخرى بسنوات.اضافة اعلان


وأشارت الدراسات إلى أن نحو 22% من الأشخاص يعانون أحد اضطرابات حاسة الشم، فيما ازداد الاهتمام بهذا المجال بعد جائحة «كوفيد-19»، التي تسببت بفقدان حاسة الشم لدى عدد كبير من المصابين.

وأكدت الدكتورة الأمريكية زارا باتيل، المتخصصة في اضطرابات الشم والتذوق، أن التغيرات في الجهاز العصبي المركزي قد تظهر أولًا على شكل اضطرابات في حاسة الشم، لافتة إلى أن الباحثين ربطوا هذه الاضطرابات بنحو 139 مرضًا، من بينها الاكتئاب والفصام واضطراب طيف التوحد.
 
 


gnews

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