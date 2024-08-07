حالة جلدية نادرة تنذر بالسرطان يجب التنبّه لها

الوكيل الإخباري- أثار طبيب أمراض جلدية معتمد في منطقة دنفر الأميركية ضجة كبيرة بعد ظهوره على "تيك توك" ومطالبته متابعيه البالغ عددهم 1.2 مليون بأن يكونوا على دراية بأعراض غير عادية قد تُنذر بمرض داخلي خطير.



ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" المعلومات التي أوردها الدكتور سكوت والتر، وأكد فيها أن النمو السريع للشعر الأبيض الناعم في الأماكن التي عادةً ما تكون خالية من الشعر قد يشير إلى الإصابة بمرض جلدي نادر يُسمّى "فرط الشعر الخلقي" (HLA).



وقال والتر من خلال "تيك توك": "يتم تعريف (لانوغو) على أنه شعر ناعم وغير مصبوغ، يشبه حال الطفل بعد الولادة. لكن عند البالغين، يكون نمو هذا الشعر بمثابة ورم، مما يعني أنه اضطراب يسبّبه سرطان داخلي يجعل الجسم يتفاعل بطريقة معينة".



ولفت الطبيب الأميركي إلى أن الـ"لانوغو" ينمو على الأذنين والخدّين والأنف. وقد تم ربطه بسرطانات الرئة والثدي والرحم والقولون والمستقيم والجهاز الهضمي والمسالك البولية والمبيض.



وأضاف والتر: "الأمر الجنوني هو أن هذه العلامة قد تسبق تشخيص السرطان بسنتين ونصف السنة، مما يعني أنها قد تكون العلامة الأولى على الإصابة بالمرض. هذا الأمر نادر جداً، لكن أعتقد أنها طريقة مثيرة للاهتمام تخبرنا بها بشرتنا بأن شيئاً ما يحدث داخلياً".