حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

الوكيل الإخباري- تعد حبوب الظهر من المشاكل الصحية الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص، خصوصًا المراهقين والشباب. قد تظهر هذه الحبوب أيضًا في مناطق أخرى مثل الكتفين والرقبة، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة والقلق.

اضافة اعلان



أسباب ظهور حبوب الظهر

تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حبوب الظهر، ومنها:

زيادة إفراز الزيوت من الغدد الدهنية، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب.

تراكم خلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت في المسام، مما يساهم في ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السوداء والبيضاء.

زيادة البكتيريا في الجسم، مما يؤدي إلى التهاب المسام وتكوين الحبوب.

التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة، والتي تُعد السبب الأكثر شيوعًا لظهور الحبوب.

العوامل الوراثية، حيث قد تزيد بعض الحالات الوراثية من احتمال ظهور الحبوب.

تناول بعض الأدوية التي قد تكون آثارها الجانبية ظهور حب الشباب.

الإجهاد النفسي الذي يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وبالتالي زيادة ظهور الحبوب.



أنواع حبوب الظهر

تتنوع الحبوب التي قد تظهر على الظهر، وأهم أنواعها:

الرؤوس السوداء: التي تظهر نتيجة تأكسد الإفرازات داخل المسام.

البثور الحمراء: هي التهابات في بصيلات الشعر تظهر على شكل بثور حمراء.

الحبوب البيضاء: عبارة عن بثور صغيرة مليئة بالقيح.

العقيدات: حبوب كبيرة وصلبة ومؤلمة.

الخراجات: بثور كبيرة مملوءة بالقيح.



لحسن الحظ، يمكن علاج حبوب الظهر باتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة والجلد. ينصح بالاستعانة بمستحضرات علاجية أو استشارة الطبيب في حالة استمرار المشكلة أو تفاقمها.