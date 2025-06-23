"حبوب منع الشخير".. أخيرا قد يستمتع شريك حياتك بنوم هادئ!

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الشخير، وما يسببه من توتر في العلاقات الزوجية. ففي استطلاع ألماني، أفاد 46% من الشركاء بأن الطرف الآخر يعاني من الشخير، ووصف ثلث النساء ذلك بأنه مرهق للعلاقة.

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لكن أملاً جديداً يلوح في الأفق، إذ كشفت تجربة سريرية واسعة أن مزيجاً دوائياً جديداً قادر على تقليل حالات انقطاع النفس أثناء النوم — السبب الرئيسي للشخير — بنسبة 56%.



الدواء الذي تطوّره شركة "أبنيميد" الأميركية تحت الاسم العلمي AD109، يعمل على تحفيز العضلات التي تُبقي مجرى التنفس مفتوحًا أثناء النوم. ويُنتظر استكمال تجربة ثانية أوسع نهاية هذا الصيف، تمهيدًا للتقدم بطلب الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بحلول 2026.