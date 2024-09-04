حسم الجدل بشأن علاقة الهاتف المحمول بسرطان المخ

هل الهاتف المحمول يسبب سرطان المخ؟
في عام 2011، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان - التابعة لمنظمة الصحة العالمية - الموجات الراديوية المنبعثة من الهواتف المحمولة على أنها مادة قد تصيب الإنسان بالسرطان.
وأطلقت هذه الوكالة هذا التصنيف استنادًا إلى أدلة محدودة من الدراسات الرصدية، التي أفاد فيها بعض الأشخاص المصابين بسرطان المخ بأنهم يستخدمون الهاتف المحمول، وفقًا لموقع "The Conversation".
ولكن في مراجعة منهجية حديثة تم إجراؤها بتوجيه من "الصحة العالمية"، لم يجد الباحثون علاقة بين استعمال الهواتف المحمولة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المخ.
واعتمدت المراجعة التي نُشرت اليوم في مجلة "Environment International" على دراسات أحدث وأكثر شمولًا، بلغ عددها أكثر من 5 آلاف دراسة، تم تضمين 63 منها في النتائج النهائية.
وبعد 28 عامًا من مراجعة الدراسات، من عام 1994 حتى عام 2022، وجد الباحثون أن التعرض للموجات الراديوية الصادرة من الموبايل لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ أو أي سرطان آخر في الرأس أو الرقبة.
ولم يعثر الفريق البحثي على أي ارتباط بين الاستخدام المطول للموبايل، أي لمدة 10 سنوات أو أكثر، والإصابة بالسرطان، خاصةً أن الموجات الراديوية التي تصدر من الموبايل أقل من حدود السلامة، ولا يوجد دليل علمي يثبت أنها تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.
الكونسلتو
-
أخبار متعلقة
-
الكرز.. فوائد عظيمة وأمراض في طي النسيان
-
تنبيه لربات البيوت.. عادة يومية عند الطهي تتسبب بارتفاع ضغط الدم
-
درجات الحرارة المنخفضة قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
-
لعشاق الشطة ..7 فوائد لزيت الفلفل الحار يجب أن تعرفها
-
أماكن تطيل عمر المصاب بالسرطان
-
تحذير طبي: الإفراط في أكل اللحوم قد يسبب الخرف
-
اختبار دم يتنبأ بأمراض القلب قبل 30 عاماً
-
7 فوائد لأكل البيض يومياً