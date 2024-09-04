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حسم الجدل بشأن علاقة الهاتف المحمول بسرطان المخ

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   لا شك أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول من العادات الخاطئة التي يجب الإقلاع عنها، ولكن يُشاع أن كثرة استعمال الموبايل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ، فهل هذا صحيح؟

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هل الهاتف المحمول يسبب سرطان المخ؟
في عام 2011، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان - التابعة لمنظمة الصحة العالمية - الموجات الراديوية المنبعثة من الهواتف المحمولة على أنها مادة قد تصيب الإنسان بالسرطان.
وأطلقت هذه الوكالة هذا التصنيف استنادًا إلى أدلة محدودة من الدراسات الرصدية، التي أفاد فيها بعض الأشخاص المصابين بسرطان المخ بأنهم يستخدمون الهاتف المحمول، وفقًا لموقع "The Conversation".


ولكن في مراجعة منهجية حديثة تم إجراؤها بتوجيه من "الصحة العالمية"، لم يجد الباحثون علاقة بين استعمال الهواتف المحمولة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المخ.


واعتمدت المراجعة التي نُشرت اليوم في مجلة "Environment International" على دراسات أحدث وأكثر شمولًا، بلغ عددها أكثر من 5 آلاف دراسة، تم تضمين 63 منها في النتائج النهائية.


وبعد 28 عامًا من مراجعة الدراسات، من عام 1994 حتى عام 2022، وجد الباحثون أن التعرض للموجات الراديوية الصادرة من الموبايل لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ أو أي سرطان آخر في الرأس أو الرقبة.


ولم يعثر الفريق البحثي على أي ارتباط بين الاستخدام المطول للموبايل، أي لمدة 10 سنوات أو أكثر، والإصابة بالسرطان، خاصةً أن الموجات الراديوية التي تصدر من الموبايل أقل من حدود السلامة، ولا يوجد دليل علمي يثبت أنها تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

الكونسلتو

 
gnews

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