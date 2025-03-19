حصوات الكلى في رمضان: 9 نصائح للوقاية منها

الوكيل الإخباري- يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة التي قد تحدث أثناء تناول وجبتي الإفطار والسحور. وفي هذا التقرير، يستعرض "الكونسلتو" أهم النصائح للوقاية من حصوات الكلى في رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Times of India".



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نصائح للوقاية من حصوات الكلى في رمضان

شرب الماء

يجب الحرص على شرب كمية وفيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور. يعتبر جفاف الجسم من العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، لذا يجب تناول الماء بشكل منتظم.



التقليل من الملح

من العادات الغذائية الخاطئة التي تزيد من خطر حصوات الكلى الإفراط في تناول الملح. يفضل إضافة كميات قليلة من الملح أثناء الطهي والابتعاد عن الأطعمة المملحة مثل المخللات.



تناول السبانخ باعتدال

رغم الفوائد الغذائية للسبانخ، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكالسيوم في الكلى، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الأكسالات.



عدم الإفراط في البروتين الحيواني

تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات حمض البوليك في الكلى.



الحصول على الكالسيوم

يساعد الكالسيوم في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولكن يجب تناوله باعتدال. الإفراط في تناول الكالسيوم قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية.



تجنب الإفراط في تناول فيتامين سي

من المهم الالتزام بالجرعة المحددة من قبل الطبيب عند تناول مكملات فيتامين سي، لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.



تناول الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى وكذلك في إذابتها. يفضل تناوله بانتظام.



تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الخضراوات والفواكه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.



ممارسة الرياضة

قلة الحركة تعتبر من عوامل خطر الإصابة بحصوات الكلى. لذلك، من المهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي في رمضان.

الكونسلتو