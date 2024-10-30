حقائق صادمة عن الجلطة الدماغية

ويقول: "ظهور علامات الجلطة الدماغية، يشير إلى فوات الأوان. فما هي خطورة الجلطة الدماغية؟ ولماذا يجلب هذا اليوم الانتباه؟
يجب عدم انتظار ظهور أعراض الجلطة الدماغية لأنها بالفعل، مثل رصاصة في الجبين، وليس واضحا ما إذا كانت قاتلة أم لا، لذلك يجب عمل ما يلزم قبل ذلك".
ومن جانبه يقول غانيب رمضانوف رئيس مركز الأوعية الدموية الإقليمي في معهد بحوث طب الطوارئ (معهد سكليفوسوفسكي) يجب السيطرة على مستوى ضغط الدم وكتلة الجسم ومستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم. فهي طرق الوقاية الرئيسية من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.
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