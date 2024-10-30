حقائق صادمة عن الجلطة الدماغية

الوكيل الإخباري- يجب أن يعرف كل شخص العلامات الخارجية للجلطة الدماغية حتى يتمكن من تقديم المساعدة الفورية. ومن المهم جدا اتخاذ الاحتياطات المبكرة.

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