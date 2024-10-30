 
الأربعاء 2024-10-30 10:31 م
 

حقائق صادمة عن الجلطة الدماغية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 09:50 م

الوكيل الإخباري-   يجب أن يعرف كل شخص العلامات الخارجية للجلطة الدماغية حتى يتمكن من تقديم المساعدة الفورية. ومن المهم جدا اتخاذ الاحتياطات المبكرة.

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ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في اليوم العالمي لمكافحة الجلطة الدماغية الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، إلى أن ظهور العلامات الأولى للجلطة الدماغية تشير إلى حالة الشخص الحرجة، ويصبح من الصعب تقديم المساعدة له لأن الجسم أصيب فعلا، لذلك يجب منع وقوع كارثة صحية.

ويقول: "ظهور علامات الجلطة الدماغية، يشير إلى فوات الأوان. فما هي خطورة الجلطة الدماغية؟ ولماذا يجلب هذا اليوم الانتباه؟

يجب عدم انتظار ظهور أعراض الجلطة الدماغية لأنها بالفعل، مثل رصاصة في الجبين، وليس واضحا ما إذا كانت قاتلة أم لا، لذلك يجب عمل ما يلزم قبل ذلك".

ومن جانبه يقول غانيب رمضانوف رئيس مركز الأوعية الدموية الإقليمي في معهد بحوث طب الطوارئ (معهد سكليفوسوفسكي) يجب السيطرة على مستوى ضغط الدم وكتلة الجسم ومستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم. فهي طرق الوقاية الرئيسية من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

 
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