حقن إنقاص الوزن.. هذا ما يجب معرفته

وأوضح متخصص في أدوية GLP-1 أن بعض المرضى نجحوا في فقدان الوزن، بينما استعاد آخرون الوزن بعد إيقاف العلاج، مشيراً إلى أن الفارق يعود إلى الالتزام بالغذاء الصحي والنشاط البدني خلال العلاج وبعده.
وبيّن أن هذه الأدوية قد تقلل مخاطر أمراض القلب والسكري، لكنها لا تُعد حلاً نهائياً دون تغييرات مستدامة في أسلوب الحياة، مع التأكيد على أهمية جودة الغذاء وزيادة البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية وتثبيت النتائج.
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