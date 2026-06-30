الثلاثاء 2026-06-30 12:43 م

حقن إنقاص الوزن.. هذا ما يجب معرفته

يب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   قدّمت دراسة طبية جديدة إرشادات لمستخدمي حقن إنقاص الوزن مثل "ويغوفي" و"مونجارو"، مؤكدة أن الحفاظ على الوزن بعد التوقف عن العلاج يعتمد أساساً على نمط حياة صحي وليس على الدواء وحده.اضافة اعلان


وأوضح متخصص في أدوية GLP-1 أن بعض المرضى نجحوا في فقدان الوزن، بينما استعاد آخرون الوزن بعد إيقاف العلاج، مشيراً إلى أن الفارق يعود إلى الالتزام بالغذاء الصحي والنشاط البدني خلال العلاج وبعده.

وبيّن أن هذه الأدوية قد تقلل مخاطر أمراض القلب والسكري، لكنها لا تُعد حلاً نهائياً دون تغييرات مستدامة في أسلوب الحياة، مع التأكيد على أهمية جودة الغذاء وزيادة البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية وتثبيت النتائج.
 
 


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