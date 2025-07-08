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حقن القهوة.. ترند صحي خطير يفتقر للأدلة العلمية

للابر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-  حذّر أطباء وخبراء من مخاطر "حقن القهوة" التي تنتشر بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود أي دليل طبي يدعم فعاليتها، واحتمال تسببها بمضاعفات خطيرة مثل الالتهابات أو الحروق في المستقيم.

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وتعتمد هذه الممارسة المثيرة للجدل على إدخال قهوة مغلية عبر المستقيم بهدف "تنظيف الكبد" أو "إزالة السموم"، وهي مزاعم يروج لها مؤثرون في مجال الصحة البديلة، رغم أن الأبحاث الطبية تنفي أي فوائد مثبتة لها.


وقال د. براين ماغي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي:
"حقن القهوة لا تستند لأي أساس علمي، وقد تؤدي إلى أضرار حقيقية... ليست أكثر من خرافة متداولة عبر الإنترنت".


وتعود أصول هذه الطريقة إلى الطبيب الألماني ماكس غيرسون قبل نحو قرن، لكنها بقيت ممارسة مرفوضة طبيًا حتى اليوم.


وينصح الخبراء بتجنب اتباع هذه الترندات "العلاجية" المنتشرة عبر السوشال ميديا، والاعتماد على استشارات طبية موثوقة عند التعامل مع أي مشكلة صحية.

 

ارم نيوز 

 

 
 
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