السبت 2025-03-29 09:30 ص
 

حلويات العيد على الريق- إليك الأضرار

لبل
تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   يفضل البعض تناول كعك العيد وحلوياته في الصباح الباكر، كوجبة إفطار سريعة خلال أيام عيد الفطر، دون إدراك التأثيرات السلبية لهذه العادة على الصحة.

اضافة اعلان


أضرار تناول الكعك على الريق:


❌ ارتفاع مفاجئ في سكر الدم 
يؤدي تناول الكعك المحلى إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم، مما يحفز إفراز الأنسولين بشكل مفاجئ، وقد يسبب ذلك التعب والخمول لاحقًا، بالإضافة إلى زيادة الشهية طوال اليوم.
❌ اضطرابات الجهاز الهضمي 
الكعك يحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون، مما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، الانتفاخ، والحموضة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.
❌ زيادة الوزن 
بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة ودهون مشبعة، فإن تناول الكعك صباحًا يعزز تخزين الدهون في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.
❌ زيادة خطر الإصابة بالسكري 
تناول السكريات على الريق بشكل متكرر يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين، مما يزيد من فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني.


كيف تتناول كعك العيد بطريقة صحية؟ 
✅ تجنب تناوله على الريق! يُفضل تناوله بعد وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف، مثل البيض، الزبادي، أو الفول، لتقليل تأثيره على مستويات السكر في الدم.
✅ تناول كميات معتدلة! لا تتجاوز قطعة أو قطعتين يوميًا للحفاظ على صحتك.
✅ اختر البدائل الصحية! يمكنك تجربة الكعك المصنوع من الشوفان أو الدقيق الأسمر، مع استخدام العسل الطبيعي بدلاً من السكر المكرر.


استمتع بالعيد ولكن بحكمة!  لا تحرم نفسك من الحلويات، لكن تناولها باعتدال للحفاظ على نشاطك وصحتك!

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مشروبات ضرورية بعد تناول كعك العيد

سيارات الإسعاف تحوّلت إلى كومة حديد بعدما استهدفتها قوات الاحتلال

فلسطين إسرائيل تقر باستهداف سيارات إسعاف في غزة وحماس تندد بـ"جريمة حرب"

ل

طب وصحة فوائد شرب خل التفاح بعد الرنجة والفسيخ

زلزال عنيف يودي بحياة المئات في ميانمار

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح

لبل

طب وصحة حلويات العيد على الريق- إليك الأضرار

صورة تعبيرية

تكنولوجيا ثورة في عالم الطاقة.. تطوير بطارية نووية قد تدوم مدى الحياة

ل

طب وصحة فوائد صحية لعصير الكرز الحامض قد تفاجئك

صورة تعبيرية

منوعات دراسة: النساء يتفوقن في حاسة السمع على الرجال



 
 





الأكثر مشاهدة