حل طبي جديد يقلل ألم الركبة دون جراحة أو أدوية

الوكيل الإخباري- تمثل خشونة وتآكل غضاريف الركبة أزمة صحية واسعة تؤثر على مئات الملايين حول العالم، وغالباً ما تنتهي بالحاجة إلى عمليات استبدال مفصل الركبة عند فشل العلاجات التقليدية.

اضافة اعلان