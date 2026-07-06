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حل طبي جديد يقلل ألم الركبة دون جراحة أو أدوية

ثبقي
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   تمثل خشونة وتآكل غضاريف الركبة أزمة صحية واسعة تؤثر على مئات الملايين حول العالم، وغالباً ما تنتهي بالحاجة إلى عمليات استبدال مفصل الركبة عند فشل العلاجات التقليدية.

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إلا أن فريقاً بحثياً بقيادة مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، نجح في تطوير علاج غير جراحي وأظهر فاعلية في تقليل آلام الركبة بنسبة تتجاوز 50% خلال عام.

وبحسب تقرير نشرته منصة ساينس أليرت الأسترالية، يعتمد العلاج على تقنية انصمام الشريان الجنيبي (GAE)، التي تستهدف الأوعية الدموية غير الطبيعية والنهايات العصبية المسببة للألم، مما يساعد على تقليل الالتهاب وتهدئة الألم.

وتعتمد التقنية على حقن حبيبات جيلاتينية مجهرية قابلة للامتصاص داخل الركبة دون الحاجة لإقامة طويلة في المستشفى، وتذوب خلال ساعات، ما يقلل من المخاطر مقارنة بالمواد السابقة.

وأظهرت دراسة شملت 194 مريضاً بمتوسط عمر 69 عاماً تحسناً واضحاً، إذ انخفضت شدة الألم من 7 إلى 3 درجات من أصل 10 خلال 12 شهراً، مع تحسن في القدرة على الحركة وجودة الحياة دون آثار جانبية تُذكر.

 
 


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