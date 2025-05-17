حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

وشملت الدراسة تعاونًا بين جامعات من أستراليا، أيرلندا، الولايات المتحدة، والدنمارك، وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك هذه الأطعمة يقلل من خطر الإصابة بالوهن بنسبة تصل إلى 21%، وضعف الصحة العقلية بنسبة تصل إلى 15%.
وأشار الباحثون إلى أن الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية طبيعية، تملك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتدعم صحة الأوعية والعضلات. وأكدوا أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي قد تُحدث فرقًا كبيرًا في نوعية الحياة والصحة مع التقدم في العمر.
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