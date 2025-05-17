السبت 2025-05-17 12:23 م
 

حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

للا
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة نُشرت في Clinical Nutrition أن النظام الغذائي الغني بالفلافونويد – الموجود في التوت، والتفاح، والشاي الأسود، والحمضيات – يُقلل من مؤشرات الشيخوخة غير الصحية مثل الضعف الجسدي والتراجع العقلي.

اضافة اعلان


وشملت الدراسة تعاونًا بين جامعات من أستراليا، أيرلندا، الولايات المتحدة، والدنمارك، وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك هذه الأطعمة يقلل من خطر الإصابة بالوهن بنسبة تصل إلى 21%، وضعف الصحة العقلية بنسبة تصل إلى 15%.


وأشار الباحثون إلى أن الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية طبيعية، تملك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتدعم صحة الأوعية والعضلات. وأكدوا أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي قد تُحدث فرقًا كبيرًا في نوعية الحياة والصحة مع التقدم في العمر.

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

بلا

طب وصحة فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

للا

طب وصحة حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

العقبة

أخبار محلية اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

ر

طب وصحة 5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

غزة

فلسطين مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

السوق المركزي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

قلقل

فيديو منوع نال إعجابًا كبيراً : تعامل معالج طبيعي مع طفلة تعاني في الحركة



 
 





الأكثر مشاهدة