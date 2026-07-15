خبراء التغذية يكشفون أهمية الألياف وأفضل مصادرها الطبيعية

وأشار الخبراء إلى أن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، والتي تتراوح بين 25 و34 غرامًا، داعين إلى زيادة تناول مصادرها الطبيعية مثل الأفوكادو، والفاصوليا، والعدس، والتوت، والبروكلي، وبذور الشيا.
كما شددوا على أهمية إدخال الألياف تدريجيًا مع شرب كميات كافية من الماء لتجنب الانتفاخ والإمساك.
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