خبراء التغذية يكشفون أهمية الألياف وأفضل مصادرها الطبيعية

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الوكيل الإخباري- رغم التركيز المتزايد على البروتين، يؤكد خبراء التغذية أن الألياف عنصر أساسي لصحة الجسم، إذ تساعد في تحسين الهضم، وتنظيم سكر الدم، وخفض الكوليسترول، وتعزيز الشعور بالشبع، وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. اضافة اعلان





وأشار الخبراء إلى أن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، والتي تتراوح بين 25 و34 غرامًا، داعين إلى زيادة تناول مصادرها الطبيعية مثل الأفوكادو، والفاصوليا، والعدس، والتوت، والبروكلي، وبذور الشيا.



كما شددوا على أهمية إدخال الألياف تدريجيًا مع شرب كميات كافية من الماء لتجنب الانتفاخ والإمساك.





