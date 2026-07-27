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خبراء: تناول البيض مع الدهون الصحية يعزز امتصاص فيتامين د

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تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد البيض من المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، ويؤكد خبراء التغذية أن امتصاص هذا الفيتامين يتحسن عند تناوله مع الدهون الصحية، لأنه من الفيتامينات الذائبة في الدهون.اضافة اعلان


وتساعد أطعمة مثل "زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والأسماك الدهنية" على تعزيز امتصاص فيتامين د، إلى جانب فوائدها لصحة القلب.

وأشار الخبراء إلى أن طريقة طهي البيض لا تؤثر بشكل كبير في محتواه من فيتامين د، بينما يبقى العامل الأهم هو تناول وجبة متوازنة تضم مصادر للدهون الصحية، بما يعزز استفادة الجسم من الفيتامين.
 
 


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