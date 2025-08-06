خبراء يحذرون من حيل تنظيف خطيرة على تيك توك تسبب حروقا وانفجارات

الوكيل الإخباري- حذر خبراء الصحة والسلامة من حيل تنظيف شائعة على منصة تيك توك قد تشكل مخاطر صحية كبيرة، مثل الحروق الكيميائية، استنشاق غازات سامة، وحتى انفجارات وحرائق. تنتشر على المنصة وصفات تُروج بأنها "آمنة" و"اقتصادية"، لكنها تتضمن خلط مواد كيميائية منزلية بشكل خطير.

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أبرز التحذيرات:

خلط الكلور مع الخل أو الليمون ينتج غاز الكلور السام الذي يسبب مشاكل تنفسية خطيرة.

مزج بيكربونات الصوديوم مع الخل قد يؤدي إلى انفجارات داخل العبوات المغلقة وتلف أنابيب الصرف.

خلط بيروكسيد الهيدروجين مع الخل يُنتج حمض بيرأسيتيك الحارق، الذي يضر بالجلد والعينين والجهاز التنفسي.

حيل أخرى مثل تنظيف القلاية الهوائية باستخدام قرص غسيل الصحون قد تسبب حرائق أو صدمات كهربائية.



وأكد الخبراء أهمية عدم الاعتماد على عدد المشاهدات كمقياس للأمان، ودعوا إلى اتباع تعليمات الشركات المصنعة والاعتماد على مصادر موثوقة.