خبراء يكشفون حقيقة علاج حب الشباب بمياه البحر

وأوضحت الصيدلانية اللبنانية والمتخصصة في الصيدلة السريرية والعناية بالبشرة غاييل الشاعر مارديني أن مياه البحر قد تمنح تحسنًا مؤقتًا في مظهر البشرة بسبب إزالة الدهون والعرق، لكنها لا تعالج حب الشباب من جذوره، إذ يرتبط بعوامل عدة مثل زيادة إفراز الدهون وانسداد المسام والتكاثر البكتيري.
وحذرت من أن التعرض المفرط للملوحة وأشعة الشمس قد يؤدي إلى جفاف البشرة وتهيجها، ما قد يدفعها إلى إفراز مزيد من الدهون وتفاقم المشكلة، خصوصًا لدى أصحاب البشرة الحساسة.
ونصحت بغسل البشرة بالماء العذب بعد السباحة، وتجنب الخلطات العشوائية، والاعتماد على العلاجات الطبية المناسبة بدلًا من الوصفات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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