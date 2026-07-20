الإثنين 2026-07-20 04:26 م

خبراء يكشفون فوائد الأسماك المعلبة في مواجهة حرارة الصيف

ثشيب
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 02:02 م
الوكيل الإخباري-   أصبحت الأسماك المعلبة خيارًا صيفيًا صحيًا، لاحتوائها على أحماض أوميغا-3 والبروتين وفيتامينَي د وب12، ما يدعم صحة القلب والطاقة.اضافة اعلان


وتُعد أسماك SMASH مثل السلمون والسردين والماكريل من أبرز الأنواع الغنية بالعناصر الغذائية، مع اعتبار السردين مصدرًا مهمًا للكالسيوم.

وينصح الخبراء باختيار الأنواع المحفوظة في زيت الزيتون وتجنب الإفراط في تناول التونة بسبب ارتفاع نسبة الزئبق فيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل الاستثمار في الكفاءات الشابة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج "مهنتي"

آندي بورنم

عربي ودولي الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة

ل

كأس العالم طائرة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم تحط في مدريد

يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش المستشار يزن الخضير، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتص

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف الثلاثاء المدير التنفيذي لمهرجان جرش

روسيا

عربي ودولي الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات (آسيان)

البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

مضيق باب المندب

عربي ودولي الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية

أخبار محلية وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية



 
 






الأكثر مشاهدة

 