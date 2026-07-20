خبراء يكشفون فوائد الأسماك المعلبة في مواجهة حرارة الصيف

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الوكيل الإخباري- أصبحت الأسماك المعلبة خيارًا صيفيًا صحيًا، لاحتوائها على أحماض أوميغا-3 والبروتين وفيتامينَي د وب12، ما يدعم صحة القلب والطاقة. اضافة اعلان





وتُعد أسماك SMASH مثل السلمون والسردين والماكريل من أبرز الأنواع الغنية بالعناصر الغذائية، مع اعتبار السردين مصدرًا مهمًا للكالسيوم.



وينصح الخبراء باختيار الأنواع المحفوظة في زيت الزيتون وتجنب الإفراط في تناول التونة بسبب ارتفاع نسبة الزئبق فيها.





