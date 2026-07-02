خبراء يوضحون أهمية العيش وفق القناعة الذاتية

ويؤدي ذلك إلى فقدان التوازن بين الذات والصورة المقدمة للناس، ويظهر في قرارات تُتخذ خوفًا من الرفض أو رغبة في إرضاء الآخرين، مع شعور بالإرهاق رغم الإنجاز.
ويحذر الخبراء من أن هذا النمط قد يسبب عدم رضا داخلي وضعفًا في الصحة النفسية، مؤكدين أن الحل يكمن في تحقيق توازن يسمح بالتعبير عن الذات واتخاذ قرارات نابعة من القناعة الشخصية.
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