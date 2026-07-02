الخميس 2026-07-02 01:52 م

خبراء يوضحون أهمية العيش وفق القناعة الذاتية

بسشث
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   منذ الصغر يتلقى الإنسان توقعات تحدد سلوكه وأدواره الاجتماعية، ما قد يدفعه مع الوقت إلى العيش وفق ما يريده الآخرون بدلًا من قناعاته الشخصية.اضافة اعلان


ويؤدي ذلك إلى فقدان التوازن بين الذات والصورة المقدمة للناس، ويظهر في قرارات تُتخذ خوفًا من الرفض أو رغبة في إرضاء الآخرين، مع شعور بالإرهاق رغم الإنجاز.

ويحذر الخبراء من أن هذا النمط قد يسبب عدم رضا داخلي وضعفًا في الصحة النفسية، مؤكدين أن الحل يكمن في تحقيق توازن يسمح بالتعبير عن الذات واتخاذ قرارات نابعة من القناعة الشخصية.
 
 


gnews

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