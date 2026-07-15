خبراء يوضحون دور البوتوكس في علاج الصداع النصفي المزمن

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الوكيل الإخباري- أصبح البوتوكس من العلاجات المعتمدة للوقاية من نوبات الصداع النصفي المزمن وتقليل أعراضه المصاحبة مثل الغثيان والحساسية للضوء والصوت. اضافة اعلان





ويعمل العلاج عبر استهداف النهايات العصبية في الرأس والرقبة، ما يحدّ من الإشارات والمواد الكيميائية المرتبطة بالألم، ويقلل من تكرار النوبات وشدتها.



وتستغرق جلسة البوتوكس نحو 10 إلى 15 دقيقة، مع آثار جانبية محتملة ومؤقتة مثل ألم الرقبة أو الصداع الخفيف، فيما يُنصح بإجرائه لدى طبيب متخصص لتجنب المضاعفات.



ويُغطّى العلاج من قبل بعض شركات التأمين بشروط، منها عدم استجابة المريض لعلاجات وقائية تقليدية.





