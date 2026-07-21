الثلاثاء 2026-07-21 12:08 م

خبراء يوضحون علاقة القرنفل بوظائف الأعصاب والذاكرة

سصي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   تشير أبحاث حديثة إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات نشطة، أبرزها الأوجينول، قد تساهم في دعم صحة الجسم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.اضافة اعلان


ومع ذلك، يؤكد خبراء أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت أن القرنفل يحسن وظائف الأعصاب أو الذاكرة لدى الإنسان، إذ لا تزال معظم الدراسات مخبرية أو أجريت على الحيوانات.

ويُعد استخدام القرنفل بكميات معتدلة ضمن الطعام آمناً، بينما قد يسبب الإفراط في تناول زيت القرنفل أو المكملات المركزة آثاراً صحية غير مرغوبة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها بجرعات عالية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

أخبار محلية عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب

مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة

أخبار محلية مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة

"الإدارية النيابية" تواصل بحث قانون الإدارة المحلية وسط نقاشات موسعة

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تواصل بحث قانون الإدارة المحلية وسط نقاشات موسعة

عزم النيابية: أمن الأردن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه

شؤون برلمانية عزم النيابية: أمن الأردن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول

سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة

أخبار محلية سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 