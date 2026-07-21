خبراء يوضحون علاقة القرنفل بوظائف الأعصاب والذاكرة

ومع ذلك، يؤكد خبراء أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت أن القرنفل يحسن وظائف الأعصاب أو الذاكرة لدى الإنسان، إذ لا تزال معظم الدراسات مخبرية أو أجريت على الحيوانات.
ويُعد استخدام القرنفل بكميات معتدلة ضمن الطعام آمناً، بينما قد يسبب الإفراط في تناول زيت القرنفل أو المكملات المركزة آثاراً صحية غير مرغوبة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها بجرعات عالية.
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