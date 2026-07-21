خبراء يوضحون علاقة القرنفل بوظائف الأعصاب والذاكرة

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الوكيل الإخباري- تشير أبحاث حديثة إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات نشطة، أبرزها الأوجينول، قد تساهم في دعم صحة الجسم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات. اضافة اعلان





ومع ذلك، يؤكد خبراء أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت أن القرنفل يحسن وظائف الأعصاب أو الذاكرة لدى الإنسان، إذ لا تزال معظم الدراسات مخبرية أو أجريت على الحيوانات.



ويُعد استخدام القرنفل بكميات معتدلة ضمن الطعام آمناً، بينما قد يسبب الإفراط في تناول زيت القرنفل أو المكملات المركزة آثاراً صحية غير مرغوبة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها بجرعات عالية.





