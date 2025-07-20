خبر يخصّ كبار السن.. فوائد غير متوقعة للنحاس

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية جديدة أن الحصول على كميات كافية من عنصر النحاس عبر النظام الغذائي يساهم في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية لدى كبار السن.

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ووفقاً لما نشرته مجلة Scientific Reports، قام فريق الباحثين بتحليل بيانات صحية لـ 2420 شخصاً تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، مستمدة من السجلات الوطنية الأميركية لفحص الصحة والتغذية (NHANES). وبيّنت النتائج أن الأفراد الذين استهلكوا النحاس بكميات كافية من خلال الطعام حققوا أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة والوظائف الإدراكية مقارنةً بمن تناولوا كميات أقل.



شملت الاختبارات التي أجريت مهاماً تقيس سرعة معالجة المعلومات، والطلاقة اللفظية، وحفظ الكلمات. وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من 1.4 ملليغرام من النحاس يومياً تفوقوا في هذه المهام على من تناولوا أقل من 0.76 ملليغرام يومياً.



وتركزت الفائدة بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين تعرضوا سابقاً لسكتة دماغية، مما يشير إلى أن النحاس قد يدعم بشكل خاص وظائف الدماغ لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.



كما أوضح التحليل أن التحسن في القدرات الإدراكية كان ملحوظاً حتى استهلاك النحاس بمعدل يتراوح بين 1.2 إلى 1.6 ملليغرام يومياً، دون تسجيل فوائد إضافية عند تجاوز هذا الحد.



وفسر الباحثون النتائج بأن النحاس عنصر أساسي لعمل الدماغ، إذ يعزز نشاط مضادات الأكسدة في الجسم، ويساعد في إنتاج الناقلات العصبية التي تنقل الإشارات بين خلايا الدماغ، بالإضافة إلى دوره في العمليات الأيضية التي تولد الطاقة داخل الخلايا العصبية.