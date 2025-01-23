خبيرة تغذية تحذر من أضرار الحلويات على الصحة

وأوضحت أيضًا أن المعجنات، التي تحتوي على سمن نباتي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لما تحتويه من دهون متحولة ضارة بالصحة. كما أكدت خبيرة التغذية أن الحلويات قد تؤدي إلى السكري وزيادة الوزن، بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات البسيطة، مما يسبب خللاً في مستويات السكر في الدم.
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