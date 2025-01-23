 
الخميس 2025-01-23 01:39 م
 

خبيرة تغذية تحذر من أضرار الحلويات على الصحة

ن
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-  حثت الدكتورة ماريات موخينا، خبيرة التغذية، على التوقف عن تناول الحلويات، مشيرة إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، إذ تزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض. وأضافت موخينا أن الحلويات قد تخلق نوعًا من الإدمان يشبه المواد المخدرة، كما أنها تسبب ارتفاع مستويات الشوارد الحرة في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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وأوضحت أيضًا أن المعجنات، التي تحتوي على سمن نباتي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لما تحتويه من دهون متحولة ضارة بالصحة. كما أكدت خبيرة التغذية أن الحلويات قد تؤدي إلى السكري وزيادة الوزن، بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات البسيطة، مما يسبب خللاً في مستويات السكر في الدم.

 

الكونسلتو 

 

 
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