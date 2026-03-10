الثلاثاء 2026-03-10 11:02 ص

خبيرة تغذية تشير إلى منتج يحسن عمل القلب ويخفض مستويات الكوليسترول
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   قالت أخصائية التغذية الأسرية يوليا بوبوفا إن حبوب المونج، المعروفة أيضاً باسم اللوبياء الشعاعية (Mung bean)، تساهم في تحسين عمل القلب والأوعية الدموية وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.اضافة اعلان


وأوضحت أن هذه الحبوب لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي من قبل المستهلكين، رغم أنها مصدر غني بالبروتين سهل الهضم. فكل 100 غرام منها يحتوي على نحو 24 غراماً من البروتين، يمتص الجسم ما يقارب 91% منه، ما يجعلها خياراً مهماً للنباتيين والرياضيين.

وأضافت أن محتوى حبوب المونج المرتفع من الألياف يساعد على تنظيف الأمعاء بلطف والتخلص من السموم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه الحبوب مفيدة بشكل خاص للنساء، لاحتوائها على حمض الفوليك والحديد اللذين يدعمان التوازن الهرموني.

وبيّنت أنه يمكن تناول حبوب المونج بسهولة، إذ لا تحتاج إلى طهي، بل يكفي نقعها لمدة 24 ساعة ثم استخدامها كإضافة طبيعية إلى السلطات.

وتعد حبوب المونج من النباتات التابعة لجنس اللوبياء من الفصيلة البقولية، ويعود أصلها إلى شبه القارة الهندية، حيث انتشرت زراعتها في دول مثل الهند وباكستان والصين وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ولاوس وكمبوديا، قبل أن تمتد زراعتها لاحقاً إلى جنوب أوروبا وجنوب الولايات المتحدة.
 
 


