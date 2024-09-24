 
الثلاثاء 2024-09-24 03:07 م
 
 

خبيرة تغذية توضح أفضل الحلويات لكبار السن

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 01:22 م

الوكيل الإخباري-   هناك حلويات يمكن لكبار السن تناولها دون الشعور بالقلق من الآثار الجانبية للسكريات، لأنها آمنة على صحتهم، حسبما ذكرت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية.

وأضافت يلينا أن المشمش المجفف من الحلويات المفيدة لكبار السن، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضحت أن الحلاوة الطحينية بالمكسرات تمد كبار السن بجرعة جيدة من أحماض أوميجا 3 التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، وحمض الأرجينين الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية.

وأكدت خبيرة التغذية أن الشوكولاتة الداكنة تجعل كبار السن يتمتعون بقلب أكثر صحة، بفضل محتواها العالي من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة ومعدن المغنيسيوم.

وناشدت يلينا كبار السن بتناول التفاح، ليس لغناه بالبوتاسيوم فقط، بل لاحتوائه أيضًا على الكيريسيتين، وهي مادة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مجموعة من معتقلي قطاع غزة

فلسطين 1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل

تعبيرية

أخبار محلية اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

تعبيرية

طب وصحة البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني

فلسطين شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية

عربي ودولي روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

من آثار القصف

عربي ودولي الإسرائيليون يبحثون عن ملاجئ

جانب من اللقاء

أخبار محلية اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة



 


الأكثر مشاهدة