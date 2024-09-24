خبيرة تغذية توضح أفضل الحلويات لكبار السن

وأضافت يلينا أن المشمش المجفف من الحلويات المفيدة لكبار السن، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع.
وأوضحت أن الحلاوة الطحينية بالمكسرات تمد كبار السن بجرعة جيدة من أحماض أوميجا 3 التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، وحمض الأرجينين الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية.
وأكدت خبيرة التغذية أن الشوكولاتة الداكنة تجعل كبار السن يتمتعون بقلب أكثر صحة، بفضل محتواها العالي من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة ومعدن المغنيسيوم.
وناشدت يلينا كبار السن بتناول التفاح، ليس لغناه بالبوتاسيوم فقط، بل لاحتوائه أيضًا على الكيريسيتين، وهي مادة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
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