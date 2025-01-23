 
الخميس 2025-01-23 07:37 ص
 

خبيرة تغذية: فائدة مذهلة لتناول البندورة يوميا

بندورة
بندورة
الخميس، 23-01-2025 06:47 ص

الوكيل الإخباري-   هناك نوع من الخضراوات، إذا حرص الإنسان على تناوله بشكل يومي، سيصبح قلبه أكثر صحة، حسبما ذكرت الدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية في مصر .

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وأضافت غادة أن الخضار الذي تقصده هو الطماطم، مشيرةً إلى أن الأشخاص المعتادين على تناولها يتمتعون بحماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأوضحت استشارية التغذية العلاجية أن الطماطم تعزز صحة القلب، بفضل محتواها العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على:
تنشيط الدورة الدموية.
تقوية عضلة القلب.
تنظيم ضربات القلب.
ضبط ضغط الدم.


وكشفت أن الطماطم تتميز أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب عن طريق مكافحة نشاط الشوارد الحرة في الجسم.


وأكدت أن الطماطم تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لأن أليافها الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.


واختتمت غادة حديثها بالإشارة إلى وجود فوائد أخرى تقدمها الطماطم لصحة الجسم، أبرزها:
تقوية الجهاز المناعي، لغناها بفيتامين سي، الذي يعزز قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.
تقوية العظام، لاحتوائها على نسبة عالية من معدن الكالسيوم.


تعزيز الصحة النفسية، لأن فيتامين سي المتوفر فيها يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب.


الوقاية من السرطان.


فقدان الوزن، لانخفاض سعراتها الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافها الغذائية على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

 

 

الكونسلتو

 
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