خبير تغدية: شراب مهم لخفض ضغط الدم في الصباح

يقول أخصائي التغذية العلاجية في مصر أحمد صلاح إن عصير الرمان يُعد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، بما في ذلك في الصباح.
وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لموقع مصراوي أن الرمان يحتوي على العديد من المركبات النباتية القوية، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي تعمل على:
توسيع الأوعية الدموية
مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة وخفض الضغط على الشرايين.
منع تلف الخلايا
الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
تقليل الالتهابات
التي تساهم في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.
إن تناول كوب من عصير الرمان يوميًا يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على إدارة ضغط الدم المرتفع.
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