خبير تغذية: تناول الخيار في هذا الوقت ينقص الوزن

الوكيل الإخباري- يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة لصحة الإنسان بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كونه منخفضًا في السعرات الحرارية. لكن السؤال الأبرز هو: هل تناوله على الريق يساعد في إنقاص الوزن؟

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هل الخيار على الريق ينقص الوزن؟

بحسب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، فإن تناول الخيار على معدة فارغة يُعد من العادات الغذائية الفعالة في إنقاص الوزن. وذلك يعود إلى عدة أسباب رئيسية:



- انخفاض السعرات الحرارية: الخيار يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا، حيث يستهلك الجسم حوالي 15 سعرة حرارية فقط عند تناول 100 جرام من الخيار، مما يجعله خيارًا مناسبًا أثناء الرجيم.

- الشعور بالشبع: الخيار يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، مما يعزز الشعور بالشبع والامتلاء طوال اليوم. هذه الخاصية يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

- تحفيز حرق الدهون: يُعتبر الخيار فعالًا في تحفيز الجسم على حرق الدهون، حيث يساعد الماء (الذي يشكل 95% من محتواه) على تعزيز معدل الأيض، مما يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية.

- علاج احتباس السوائل: بفضل محتواه من معدن البوتاسيوم، يساعد الخيار في التخلص من الماء والصوديوم الزائد في الجسم، مما يقلل من احتباس السوائل ويعزز عملية الأيض.

- تحسين الهضم: الخيار يقلل من خطر الإصابة بالإمساك الذي قد يعاني منه البعض أثناء اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن. الألياف الموجودة في الخيار تحسن حركة الأمعاء وتساهم في تسهيل عملية الهضم والإخراج.



نصائح:

- يجب تناول الخيار طازجًا للحصول على فوائده الصحية، مع تجنب الخيار المخلل الذي يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم.

- يُنصح بتضمين الخيار في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق أفضل نتائج في فقدان الوزن.



إجمالًا، يعتبر الخيار من الخيارات الجيدة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي بهدف إنقاص الوزن، بشرط أن يتم تناوله بشكل صحيح وبالاشتراك مع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.