خبير تغذية يكشف عن أغذية يجب على مرضى القلب تجنبها في رمضان

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها:
العرقسوس: تناول العرقسوس بكثرة يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بسبب احتباس الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.
التمر هندي: رغم فوائده في إزالة الحموضة والإمساك، يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية ويؤثر على ضغط الدم عند تناوله بكثرة، خاصةً في حالة وجود تفاعل مع بعض الأدوية.
المشروبات المحتوية على الكافيين: مثل القهوة والشاي والمياه الغازية، التي تؤدي إلى إدرار البول، مما يسبب الجفاف والعطش، كما تقلل من امتصاص العناصر المعدنية المفيدة وتزيد من احتمالات الإصابة بالسكري.
العصائر والمشروبات السكرية: مثل الصودا وعصائر الفاكهة المحلاة التي تفتقر للألياف، ما يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.
كما حذر من تناول الكركديه لمرضى الكلى، حيث يحتوي على الأوكزلات التي قد تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.
وأكد حسونة على ضرورة الالتزام بالتغذية المتوازنة والتركيز على الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة القلب خاصة خلال شهر رمضان.
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