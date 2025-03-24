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خبير تغذية يكشف عن أغذية يجب على مرضى القلب تجنبها في رمضان

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تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-  حذر الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من بعض الأطعمة التي يجب على مرضى القلب تجنبها في شهر رمضان بسبب تأثيرها السلبي على صحة القلب والشرايين. وأوضح في تصريحاته لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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أطعمة ومشروبات يجب تجنبها:
العرقسوس: تناول العرقسوس بكثرة يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بسبب احتباس الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.
التمر هندي: رغم فوائده في إزالة الحموضة والإمساك، يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية ويؤثر على ضغط الدم عند تناوله بكثرة، خاصةً في حالة وجود تفاعل مع بعض الأدوية.
المشروبات المحتوية على الكافيين: مثل القهوة والشاي والمياه الغازية، التي تؤدي إلى إدرار البول، مما يسبب الجفاف والعطش، كما تقلل من امتصاص العناصر المعدنية المفيدة وتزيد من احتمالات الإصابة بالسكري.
العصائر والمشروبات السكرية: مثل الصودا وعصائر الفاكهة المحلاة التي تفتقر للألياف، ما يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

 

من جهة أخرى، أشار حسونة إلى أن عصائر الفاكهة الطبيعية غير المحلاة تلعب دورًا هامًا في ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية اللازمة، بشرط تناولها بالكميات المناسبة.


كما حذر من تناول الكركديه لمرضى الكلى، حيث يحتوي على الأوكزلات التي قد تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.


وأكد حسونة على ضرورة الالتزام بالتغذية المتوازنة والتركيز على الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة القلب خاصة خلال شهر رمضان.

 

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