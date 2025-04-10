خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة... تعرف عليها

الدكتور لوك بودوان، الذي جرب هذه الحيلة شخصيًا، أجرى دراسة عام 2016 على 154 طالبًا، ووجد أن الذين استخدموا التقنية تمكنوا من النوم بشكل أسرع وأعمق. الدكتورة فريحة عباسي فاينبرغ أكدت أن هذه الحيلة تشتت الذهن عن الأفكار المقلقة، مما يساعد على الاسترخاء والنوم.
رغم فعاليتها، قد لا تنجح التقنية إذا كان الشخص يكثر من القهوة أو يعاني من اضطرابات في مواعيد النوم.
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