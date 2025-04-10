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خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة... تعرف عليها

لا
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   كشف خبراء النوم عن تقنية تعرف بـ"الخلط المعرفي"، التي تساعد الأشخاص على النوم بسرعة. تتمثل الفكرة في التفكير في حرف معين واستحضار كلمات تبدأ به، دون أن تكون مرتبطة بمشاعر عاطفية. على سبيل المثال، يمكن التفكير في كلمات مثل "قطة" و"قطار" لمدة 5-8 ثوانٍ قبل الانتقال لحرف آخر.

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الدكتور لوك بودوان، الذي جرب هذه الحيلة شخصيًا، أجرى دراسة عام 2016 على 154 طالبًا، ووجد أن الذين استخدموا التقنية تمكنوا من النوم بشكل أسرع وأعمق. الدكتورة فريحة عباسي فاينبرغ أكدت أن هذه الحيلة تشتت الذهن عن الأفكار المقلقة، مما يساعد على الاسترخاء والنوم.


رغم فعاليتها، قد لا تنجح التقنية إذا كان الشخص يكثر من القهوة أو يعاني من اضطرابات في مواعيد النوم.

 

الشرق الاوسط  

 
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