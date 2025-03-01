خصائص العنب وفوائده الصحية

وفقًا لعالمة الأحياء إيرينا ليالينا، القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم، يُعدّ العنب مصدرًا غنيًا بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والسكريات الطبيعية التي تعزز الصحة. كما أنه يساهم في خفض مستوى الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.
وتقول ليالينا: "يحتوي العنب على مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، الفلافونويد، والبوليفينول، التي تحمي الخلايا من الشيخوخة والالتهابات. كما أنه غني بالسكريات الطبيعية - الجلوكوز والفركتوز - مما يساعد على استعادة الطاقة سريعًا. بفضل فيتامينات C، A، E ومجموعة فيتامينات B، يعزز العنب المناعة، ويحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر."
لكنها توضح أن العنب قد يكون ضارًا في بعض الحالات، إذ إن محتواه العالي من السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يشكل خطرًا على مرضى السكري. كما أنه غني بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 70 سعرة حرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب الانتفاخ، والغازات، وتفاقم القرحة والتهاب المعدة، كما يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية واضطرابات هضمية لدى البعض.
تشير ليالينا إلى أن الكمية المناسبة لتناول العنب يوميًا تتراوح بين:
150 - 300 غرامًا للبالغين.
50 - 150 غرامًا للأطفال، حسب العمر.
50 غرامًا لمرضى السكري والسمنة، ويفضل تناول العنب الأخضر لانخفاض نسبة السكر فيه.
200 غرام كحد أقصى للحوامل، لتجنب الانتفاخ وزيادة الوزن المفرطة.
وتضيف: "يفضل تناول العنب في النصف الأول من اليوم، قبل الوجبات بـ 30 دقيقة لتحفيز عملية الهضم. كما يُنصح بتناوله بعد التمارين الرياضية، حيث يساعد على تجديد الطاقة بسرعة."
روسيا اليوم
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