الأربعاء 2026-02-25 03:16 م

خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض

خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:29 م
الوكيل الإخباري-   تمكن باحثون صينيون من كشف طريقة جديدة لتشخيص مرض باركنسون من خلال تحليل عينات الشعر لدى الإنسان.اضافة اعلان


وبدأ الباحثون خلال دراساتهم بتحليل عينات شعر من 60 مريضا تم تشخيصهم بمرض باركنسون، وقارنوها بعينات أشخاص أصحاء من نفس الفئة العمرية، وأظهرت النتائج أن مرضى باركنسون لديهم مستويات منخفضة من الحديد والنحاس في الشعر، وفي المقابل، يوجد تركيز مرتفع من عنصري المنغنيز والزرنيخ.

ولاحظ الباحثون أن نقص تركيز عنصر الحديد بشكل خاص في شعر المصابين بباركنسون كان الأكثر وضوحا مقارنة بالأشخاص الأصحاء، ويرى العلماء أن هذا المؤشر قد يكون ذا قيمة تشخيصية، خاصة وأن الشعر قادر على عكس التغيرات طويلة المدى التي تطرأ على الجسم، على عكس عينات الدم أو اللعاب.

وأظهرت تجارب إضافية أُجريت على فئران التجارب أن انخفاض الحديد في الشعر يرتبط باضطرابات في وظائف الأمعاء، فقد لوحظ أن الحيوانات التي ظهرت عليها أعراض شبيهة بمرض باركنسون تعاني من ضعف في وظيفة الحاجز المعوي، وتغير في نشاط الجينات المسؤولة عن امتصاص الحديد، وهذا يعزز الفرضية العلمية التي تتحدث عن وجود صلة وثيقة بين الأمعاء والدماغ في الأمراض العصبية التنكسية.

ويؤكد العلماء أن هذه الدراسة لا تزال في مرحلة أولية وتحتاج إلى التحقق منها عبر دراسات أوسع تشمل أعدادا أكبر من المشاركين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الطاقة النيابية تعلن حزمة توصيات لتعزيز العدالة في شرائح الكهرباء

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تعلن حزمة توصيات لتعزيز العدالة في شرائح الكهرباء

ت

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

"الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير

اقتصاد محلي "الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

أخبار محلية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

N

أخبار محلية الضمان: رفع الغرامات إلى 100% بحق المنشآت غير الملتزمة بالشمول اعتبارا من عام 2027



 






الأكثر مشاهدة