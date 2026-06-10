"خطأ بسيط" قد يغيّر مفعول الدواء

وأوضح مسؤول بالهيئة أن تناول الأدوية لا يقتصر على الالتزام بالجرعات فقط، بل يشمل أيضًا طريقة التناول، إذ قد تتداخل بعض المشروبات مع فعالية العلاج أو تزيد من آثاره الجانبية.
وأشار إلى أن الشاي والقهوة قد يؤثران على بعض الأدوية مثل أدوية الضغط والغدة الدرقية والمهدئات ومكملات الحديد، كما قد تزيد بعض الأدوية من تأثير الكافيين نفسه.
ولفت إلى أن الحليب ومشتقاته قد يضعف امتصاص بعض المضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام، بينما قد يسبب عصير الجريب فروت تغييرات في تركيز أدوية الكوليسترول والضغط والحساسية.
كما أوضح أن بعض الأعشاب والمشروبات الغازية قد تتداخل مع أدوية مختلفة، مؤكدًا أن الماء يظل الخيار الأكثر أمانًا لتناول معظم الأدوية، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عند الحاجة.
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