الأحد 2026-02-08 12:24 م

خطر يهدّد النظر.. مرض خادع يؤذي العيون

"خطر يهدّد النظر".. مرض "خادع" يؤذي العيون
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   يحذّر أطباء وخبراء صحة العيون حول العالم من أن عدداً من أخطر أمراض البصر يتطور بصمت تام، من دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل التشخيص المبكر والفحوصات الدورية العامل الحاسم في الوقاية من العمى الدائم.اضافة اعلان


وتشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص عالمياً يعانون من ضعف البصر أو العمى، مؤكدة أن ما لا يقل عن نصف هذه الحالات كان يمكن الوقاية منها أو علاجها لو جرى اكتشاف المرض في وقت مبكر.

وتوضح المنظمة أن التأخر في التشخيص يظل أحد أبرز أسباب فقدان البصر غير القابل للعلاج.

وتُعد الغلوكوما (المياه الزرقاء) من أخطر أمراض العيون وأكثرها خداعاً، إذ غالباً لا تُسبب ألماً أو احمراراً، وتبقى حدة الإبصار طبيعية حتى المراحل المتقدمة، بينما يكون العصب البصري قد تعرض لتلف لا يمكن عكسه.

وتصنّف منظمة الصحة العالمية الغلوكوما كثاني أكثر أسباب العمى شيوعاً في العالم، فيما تؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) أن ملايين الأشخاص مصابون بالمرض دون علمهم.

ويحذر اختصاصيو العيون من أن ارتفاع ضغط العين، والتقدم في العمر، والتاريخ العائلي من أبرز عوامل الخطر، مشددين على أن الفحص الدوري بعد سن الأربعين، أو في وقت أبكر لمن لديهم عوامل وراثية، يمكن أن يحد بشكل كبير من خطر الإعاقة البصرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة