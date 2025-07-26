خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى

الوكيل الإخباري- سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي في خلايا الكلية يؤدي إلى تكوّن أورام قد تنتشر لاحقًا في الجسم.

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❗عوامل الخطر:

التدخين

السمنة

التاريخ العائلي

ارتفاع ضغط الدم

التعرض لبعض المواد الكيميائية



⚠️ أعراض محتملة (عادة تظهر في مراحل متقدمة):

دم في البول

ألم مستمر في الظهر أو الجانب

تورم أو كتلة قرب الكلى

فقدان وزن غير مبرر

تعب عام

حمى خفيفة متكررة



✅ الوقاية:

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

مراقبة ضغط الدم

تجنّب التعرض لمواد كيميائية خطيرة

إجراء فحوصات دورية لاكتشاف المرض مبكرًا