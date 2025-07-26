السبت 2025-07-26 08:16 م
 

خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى

تعغت
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-   سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي في خلايا الكلية يؤدي إلى تكوّن أورام قد تنتشر لاحقًا في الجسم.

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❗عوامل الخطر:
التدخين
السمنة
التاريخ العائلي
ارتفاع ضغط الدم
التعرض لبعض المواد الكيميائية


⚠️ أعراض محتملة (عادة تظهر في مراحل متقدمة):
دم في البول
ألم مستمر في الظهر أو الجانب
تورم أو كتلة قرب الكلى
فقدان وزن غير مبرر
تعب عام
حمى خفيفة متكررة


✅ الوقاية:
الإقلاع عن التدخين
الحفاظ على وزن صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
مراقبة ضغط الدم
تجنّب التعرض لمواد كيميائية خطيرة
إجراء فحوصات دورية لاكتشاف المرض مبكرًا

 

لبنان 24 

 
 
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