خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى

❗عوامل الخطر:
التدخين
السمنة
التاريخ العائلي
ارتفاع ضغط الدم
التعرض لبعض المواد الكيميائية
⚠️ أعراض محتملة (عادة تظهر في مراحل متقدمة):
دم في البول
ألم مستمر في الظهر أو الجانب
تورم أو كتلة قرب الكلى
فقدان وزن غير مبرر
تعب عام
حمى خفيفة متكررة
✅ الوقاية:
الإقلاع عن التدخين
الحفاظ على وزن صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
مراقبة ضغط الدم
تجنّب التعرض لمواد كيميائية خطيرة
إجراء فحوصات دورية لاكتشاف المرض مبكرًا
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