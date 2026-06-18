دراسة أميركية: نقص الدوبامين يزيد الميل للمخاطرة

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن نقص مادة الدوبامين في الدماغ قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بعض المراهقين إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل القيادة المتهورة والدخول في المشاجرات.

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وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بيتسبرغ الأمريكية ، وشملت أكثر من 800 مراهق، حيث أظهرت النتائج أن انخفاض مستويات الدوبامين يرتبط بزيادة الميل إلى المخاطرة، في محاولة لتعويض نقص الشعور بالمكافأة والمتعة.



وأشار الباحثون إلى أن هذا السلوك يتراجع غالباً مع اكتمال نمو نظام إفراز الدوبامين في الدماغ خلال مرحلة النضج.