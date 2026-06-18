دراسة أميركية: نقص الدوبامين يزيد الميل للمخاطرة

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بيتسبرغ الأمريكية ، وشملت أكثر من 800 مراهق، حيث أظهرت النتائج أن انخفاض مستويات الدوبامين يرتبط بزيادة الميل إلى المخاطرة، في محاولة لتعويض نقص الشعور بالمكافأة والمتعة.
وأشار الباحثون إلى أن هذا السلوك يتراجع غالباً مع اكتمال نمو نظام إفراز الدوبامين في الدماغ خلال مرحلة النضج.
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