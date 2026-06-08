الإثنين 2026-06-08 08:03 م

دراسة: ارتفاع ضغط النبض قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالخرف

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تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 06:58 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط النبض، وهو الفرق بين القراءتين العلوية والسفلية لضغط الدم، قد يواجهون خطراً أكبر للوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة تصل إلى 16%.اضافة اعلان


واعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 8 آلاف شخص بمتوسط عمر 64 عاماً، تمت متابعتهم لسنوات عدة لرصد الوفيات المرتبطة بالخرف والتغيرات في القدرات الإدراكية.

وأشارت النتائج إلى أن ارتفاع ضغط النبض، الذي يُعد مؤشراً على صحة القلب والأوعية الدموية، قد يرتبط بزيادة مخاطر المشكلات العصبية المرتبطة بالخرف، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين صحة القلب وصحة الدماغ.

وأكد الباحثون أن العوامل الوراثية ليست العامل الوحيد في خطر الإصابة بالخرف، مشددين على أهمية الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وإجراء الفحوصات الدورية.

كما أوضحوا أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، بما يتيح التدخل المبكر واتخاذ إجراءات وقائية لحماية صحة الدماغ على المدى الطويل.
 
 


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