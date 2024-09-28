دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف

12:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704466 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول مستويات أعلى من الأطعمة الغنية بالفلافونويد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالخرف، خاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر. اضافة اعلان





من أطعمة الفلافونويد العنب والتفاح والبرتقال والجريب فروت والفلفل الحلو



ووجد الباحثون أن الذين تناولوا 6 حصص إضافية يومياً من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 28% من الذين تناولوا أقل كمية.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، الأطعمة الغنية بالفلافونويد هي الشاي (الأسود والأخضر)، والتوت (مثل الفراولة والتوت الأزرق)، والعنب، والتفاح، والبرتقال، والجريب فروت، والفلفل الحلو، والبصل، والشوكولا الداكنة.



وأجريت الدراسة في جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا الشمالية، واستندت إلى عينة من 121 ألف شخص أعمارهم بين 40 و70 عاماً، تمت متابعة بياناتهم الغذائية وسجلاتهم الطبية لأكثر من 9 سنوات.



ولاحظ الباحثون الارتباط الوقائي بين أطعمة الفلافونويد بشكل خاص لدى من لديهم مخاطر وراثية عالية، أو عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، أو أعراض الاكتئاب.



وانخفض الخطر مع زيادة أكل هذه الأطعمة بنسبة 43% لدى من لديهم عوامل وراثية، وبنسبة 30% لدى من لديهم ارتفاع ضغط الدم، و48% لدى من لديهم أعراض الاكتئاب.